Послы Израиля и Палестины поссорились на сессии ООН

Детали

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал сессию «жалкой» и «абсурдной», а посланник Палестины обвинил еврейское государство в действиях «с абсолютным пренебрежением».

Посланник Палестины призвал членов Совета принять меры против Израиля.

«Какую красную линию нужно пересечь Израилю, чтобы Совет Безопасности, наконец, сказал: «Хватит», и начал действовать соответственно?» – спросил Рияд Мансур.

Совет, состоящий из 15 членов, обсудил визит вызвавший ярость палестинцев, по просьбе Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

Визит во вторник нового министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира вызвал волну международного осуждения, в том числе со стороны Соединенных Штатов, давних союзников Израиля.

Американский дипломат Роберт Вуд заявил на встрече, что Америка выступает против «любых и всех односторонних действий, отступающих от исторического статус-кво, которые являются неприемлемыми».

Контекст

Мечеть Аль-Акса находится в аннексированном Израилем восточном Иерусалиме и является третьей по значимости святыней ислама. Это священное место для евреев, называющих его Храмовой горой.

Согласно древнему статусу-кво, немусульмане могут посещать это место в определенное время, но им не разрешается молиться там, хотя считается, что некоторые израильские националисты делают это тайно, что злит палестинцев.

Совет Безопасности ООН за прошедшие годы принял несколько резолюций по израильско-палестинскому конфликту и поддерживает решение о мире на Ближнем Востоке, предусматривающее сосуществование двух государств.