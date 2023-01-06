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Посли Ізраїлю та Палестини посварилися на сесії ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Посланці Ізраїлю та Палестини в ООН у четвер обмінялися гарячими шпильками на засіданні Ради Безпеки з приводу неоднозначного візиту ізраїльського міністра до комплексу мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, передає УНН посилаючись на AFP.

Посли Ізраїлю та Палестини посварилися на сесії ООН

Деталі

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан назвав сесію «жалюгідною» та «абсурдною», а посланник Палестини звинуватив єврейську державу в діях «з абсолютною зневагою».

Посланник Палестини закликав членів Ради вжити заходів проти Ізраїлю.

«Яку червону лінію треба перетнути Ізраїлю, щоб Рада Безпеки, нарешті, сказала: «Досить», і почала діяти відповідно?» - запитав Ріяд Мансур.

Рада, що складається з 15 членів, обговорила візит, що викликав лють палестинців, на прохання Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю.

Візит у вівторок нового міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра викликав хвилю міжнародного засудження, зокрема з боку Сполучених Штатів, давніх союзників Ізраїлю.

Американський дипломат Роберт Вуд заявив на зустрічі, що Америка виступає проти «будь-яких і всіх односторонніх дій, що відступають від історичного статус-кво, які є неприйнятними».

Контекст

Мечеть Аль-Акса знаходиться в анексованому Ізраїлем східному Єрусалимі та є третьою за значимістю святинею ісламу. Це священне місце для євреїв, які називають його Храмовою горою.

Згідно з давнім статусом-кво, немусульмани можуть відвідувати це місце у певний час, але їм не дозволяється молитися там, хоча вважається, що деякі ізраїльські націоналісти роблять це таємно, що злить палестинців.

Рада Безпеки ООН за минулі роки ухвалила кілька резолюцій щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту та підтримує рішення про мир на Близькому Сході, що передбачає співіснування двох держав.

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