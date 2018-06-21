Послы G7 призвали к обмену украинских политзаключенных

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинцами, заключенными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека запросил у правительства России информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.



Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.