Послы G7 призвали к обмену украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен незаконно заключенных в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление "Группы поддержки Украины" в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинцами, заключенными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека запросил у правительства России информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.