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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 13975 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 54632 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101707 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109615 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124578 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142616 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146521 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 186957 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Послы G7 призвали к обмену украинских политзаключенных

Послы G7 призвали к обмену украинских политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 7665 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен незаконно заключенных в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление "Группы поддержки Украины" в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинцами, заключенными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека запросил у правительства России информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.

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