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Посли G7 закликали до обміну українських політв’язнів

Посли G7 закликали до обміну українських політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву "Групи підтримки України" у Twitter.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями в Росії. Їх звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини почав просити в уряду Росії детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.

Українські Національні Новини

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