Посли G7 закликали до обміну українських політв’язнів

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями в Росії. Їх звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.



Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини почав просити в уряду Росії детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.



Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.