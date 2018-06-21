Посли G7 закликали до обміну українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву "Групи підтримки України" у Twitter.
"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями в Росії. Їх звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини почав просити в уряду Росії детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.