Послы иностранных государств расписали самую большую в мире "Шевченкову писанку"

Во вторник, 6 марта в Национальном университете культуры и искусств состоялась торжественная церемония Международного проекта "Нас объединяет Шевченково слово". Мероприятие посвящено 204 годовщине со дня рождения великого художника.

В рамках мероприятия состоялся роспись крупнейшей в мире "Шевченковской писанки" послами пяти государств: Болгарии, Палестины, Казахстана, Грузии и Словении.

"В этом году мы впервые расширили привычные рамки шевченковской тематики и приобщили дипломатов к украинской традиции росписи писанок. Это именно та культурная дипломатия, которая рядом с поэзией несет украинскую культуру к другим народам", - отметила автор и соорганизатор проекта Влада Литовченко.

Послы взяли слово, чтобы выразить уважение украинскому поэту.

"Имя Тараса Шевченко стало известно не только на его родной земле, в Украине. Поэзия Шевченко прошла много поколений и осталась в памяти каждого из нас", - подчеркнул Чрезвычайный и полномочный посол Палестины Моххамед Кассем Аль-Асаад.

"Его уважают и на украинском, и на болгарском, и на многих других языках почти во всех уголках мира", - сказал Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии Касимиро Минчев.

"В Казахстане Тарас Григорьевич Шевченко пользуется особым почетом, его именем названы улицы во многих городах", - отметил Посланник посольства Казахстана в Украине Токарь Игембаев.

"Шевченко не является достоянием только Украины, он является достоянием всего мира, его любят и ценят во всем мире, в том числе в Грузии", - сказал Старший советник посольства Грузии Джамаль Гогитидзе.

"Тарас Щевченко - очень уважаемый поэт, в Словении 150 лет назад были сделаны первые переводы его слова, даже несколько лет назад было установлено его памятник, и его день всегда отмечают как в посольстве Украины в Словении, так и наоборот", - рассказала заместитель посла республики Словении госпожа Матфея Крачун.

Также в рамках мероприятия были представлены видео флеш-моба "Тарас Шевченко: Завещание объединяет мир", в котором "заповіт" звучит на польской, грузинской, английском, болгарском, французском, украинском и румынском языках. Произведение читают послы Польши, Грузии, Болгарии, Молдовы, Пакистана, Казахстана и Африки, а также бывший президент Украины Леонид Кравчук.