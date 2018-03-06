Послы иностранных государств расписали самую большую в мире "Шевченкову писанку"

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56300 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105109 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98658 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104215 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111210 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117050 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122711 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134193 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве поручили запретить эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги: что стоит знать

В Киеве поручили запретить эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги: что стоит знать

10 марта, 12:49 • 20997 просмотра
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 37936 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 52459 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 82005 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 31264 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 82005 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 105110 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118628 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186018 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219394 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 52459 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 100886 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102666 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108787 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196410 просмотра
Актуальное
Послы иностранных государств расписали самую большую в мире "Шевченкову писанку"

Послы иностранных государств расписали самую большую в мире "Шевченкову писанку"

Киев  •  УНН

 • 9110 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В рамках церемонии Международного проекта "Нас объединяет Шевченково слово", которая состоялась 6 марта, представители 5 стран мира приняли участие в росписи крупнейшей в мире "Шевченковой писанки", передает корреспондент УНН.

Во вторник, 6 марта в Национальном университете культуры и искусств состоялась торжественная церемония Международного проекта "Нас объединяет Шевченково слово". Мероприятие посвящено 204 годовщине со дня рождения великого художника.

В рамках мероприятия состоялся роспись крупнейшей в мире "Шевченковской писанки" послами пяти государств: Болгарии, Палестины, Казахстана, Грузии и Словении.

"В этом году мы впервые расширили привычные рамки шевченковской тематики и приобщили дипломатов к украинской традиции росписи писанок. Это именно та культурная дипломатия, которая рядом с поэзией несет украинскую культуру к другим народам", - отметила автор и соорганизатор проекта Влада Литовченко.

Послы взяли слово, чтобы выразить уважение украинскому поэту.

"Имя Тараса Шевченко стало известно не только на его родной земле, в Украине. Поэзия Шевченко прошла много поколений и осталась в памяти каждого из нас", - подчеркнул Чрезвычайный и полномочный посол Палестины Моххамед Кассем Аль-Асаад.

"Его уважают и на украинском, и на болгарском, и на многих других языках почти во всех уголках мира", - сказал Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии Касимиро Минчев.

"В Казахстане Тарас Григорьевич Шевченко пользуется особым почетом, его именем названы улицы во многих городах", - отметил Посланник посольства Казахстана в Украине Токарь Игембаев.

"Шевченко не является достоянием только Украины, он является достоянием всего мира, его любят и ценят во всем мире, в том числе в Грузии", - сказал Старший советник посольства Грузии Джамаль Гогитидзе.

"Тарас Щевченко - очень уважаемый поэт, в Словении 150 лет назад были сделаны первые переводы его слова, даже несколько лет назад было установлено его памятник, и его день всегда отмечают как в посольстве Украины в Словении, так и наоборот", - рассказала заместитель посла республики Словении госпожа Матфея Крачун.

Также в рамках мероприятия были представлены видео флеш-моба "Тарас Шевченко: Завещание объединяет мир", в котором "заповіт" звучит на польской, грузинской, английском, болгарском, французском, украинском и румынском языках. Произведение читают послы Польши, Грузии, Болгарии, Молдовы, Пакистана, Казахстана и Африки, а также бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы