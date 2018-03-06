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Посли іноземних держав розписали найбільшу в світі "Шевченкову писанку"

Посли іноземних держав розписали найбільшу в світі "Шевченкову писанку"

Київ • УНН

 • 9111 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. В рамках церемонії Міжнародного проекту “Нас єднає Шевченкове слово”, яка відбулась 6 березня, представники 5 країн світу взяли участь у розписі найбільшої в світі “Шевченкової писанки”, передає кореспондент УНН.

У вівторок, 6 березня в Національному університеті культури і мистецтв відбулась урочиста церемонія Міжнародного проекту “Нас єднає Шевченкове слово”. Захід присвячено 204 річниці з Дня народження великого митця.

У рамках заходу відбувся розпис найбільшої у світі “Шевченківської писанки” послами п’яти держав: Болгарії, Палестини, Казахстану, Грузії та Словенії.

"Цього року ми вперше розширили звичні рамки шевченківської тематики та долучили дипломатів до української традиції писанкарства. Це саме та культурна дипломатія, яка поруч із поезією несе українську культуру до інших народів", - зазначила автор та співорганізатор проекту Влада Литовченко.

Посли взяли слово, щоб висловити шану українському поету.

“Імя Тараса Шевченка стало відомим не лише на його рідній землі, в Україні. Поезія Шевченка пройшла багато поколінь та залишилась в пам’яті кожного з нас”, — наголосив Надзвичайний та повноважний посол Палестини Моххамед Кассем Аль-Асаад.

“Його шанують і на українській, і на болгарській, і на багатьох інших мовах майже в усіх кутках світу”, — сказав Надзвичайний та повноважний посол Болгарії Касімір Мінчев.

“В Казахстані Тарас Григорович Шевченко користується особливою пошаною, його ім’ям названі вулиці в багатьох містах”, — зазначив Посланник посольства Казахстану в Україні Токар Ігембаєв.

“Шевченко не являється надбанням лише України, він є надбанням усього світу, його люблять і цінують по всьому світу, в тому числі у Грузії”, — сказав Старший радник посольства Грузії Джамаль Гогітідзе.

“Тарас Щевченко — дуже шанований поет, в Словенії 150 років назад були зроблені перші переклади його слова, навіть декілька років тому було встановлено його пам’ятник, і його день завжди відзначають як в посольстві України в Словенії, так і навпаки”, — розповіла заступник посла республіки Словенії пані Матея Крачун.

Також в рамках заходу було презентовано відео флеш-мобу “Тарас Шевченко: Заповіт єднає світ”, в якому “заповіт” звучить польською, грузинською, англійською, болгарською, французькою, казахською та румунською мовами. Твір читають посли Польщі, Грузії, Болгарії, Молдови, Пакистану, Казахстану та Африки, а також колишній президент України Леонід Кравчук.

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