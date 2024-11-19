Последствия удара рф в Глухове: уже 10 жертв, под завалами ищут трех человек
Киев • УНН
В результате удара рф по общежитию в Глухове погибло 10 человек, среди которых один ребенок. 13 человек пострадали, еще трое могут находиться под завалами, спасатели продолжают поиски.
В результате вражеского удара в Глухове Сумской области в ночь на 19 ноября погибло 10 человек, включая одного ребенка. Еще 13 - пострадали. Три человека могут находиться под завалами. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Уже 10 погибших, в результате вражеского удара в Глухове, что на Сумщине. Из них - 1 ребенок. Количество пострадавших возросло до 13, среди них - 3 детей
Отмечается, что под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находится три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.
Напомним
Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений.