Последствия удара рф в Глухове: уже 10 жертв, под завалами ищут трех человек

В результате вражеского удара в Глухове Сумской области в ночь на 19 ноября погибло 10 человек, включая одного ребенка. Еще 13 - пострадали. Три человека могут находиться под завалами. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Уже 10 погибших, в результате вражеского удара в Глухове, что на Сумщине. Из них - 1 ребенок. Количество пострадавших возросло до 13, среди них - 3 детей - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находится три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Напомним

Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений.