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Последствия удара рф в Глухове: уже 10 жертв, под завалами ищут трех человек

Последствия удара рф в Глухове: уже 10 жертв, под завалами ищут трех человек

Киев  •  УНН

 • 1377 просмотра

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В результате удара рф по общежитию в Глухове погибло 10 человек, среди которых один ребенок. 13 человек пострадали, еще трое могут находиться под завалами, спасатели продолжают поиски.

В результате вражеского удара в Глухове Сумской области в ночь на 19 ноября  погибло 10 человек, включая одного ребенка. Еще 13 - пострадали.  Три человека могут находиться под завалами. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН

Уже 10 погибших, в результате вражеского удара в Глухове, что на Сумщине. Из них - 1 ребенок. Количество пострадавших возросло до 13, среди них - 3 детей

- рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находится три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Напомним

Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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