Последствия ракетного удара рф по Ровенской области: в ОВА рассказали о ситуации со светом и водой

По состоянию на 11: 30 28 ноября в Ровенской области в результате утреннего ракетного удара без электроэнергии остаются 250 тыс. абонентов, остановлены 14 котельных. Вода в настоящее время подается с пониженным давлением. Об этом сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Коваль рассказал о последствиях утреннего ракетного удара по Ровенской области по состоянию на 11: 30:

Без электроснабжения-250 тыс. абонентов, 681 населенный пункт.

15 котельных Уровнетеплоэнерго работают, 14-остановлены.

Водоснабжение с пониженным давлением.

Взрывной волной повреждены окна и балконные рамы в 2 жилых домах.

43% школ области работают очно, 39% - дистанционно, 18% - смешано.

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Напомним

ракетные удары рф вызвали масштабные перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде регионов Украины. Миллионы людей остались без света, а в отдельных населенных пунктах проблемы с водой. Поражения получили объекты критической инфраструктуры на Ровенщине, Львовщине, Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и Херсоне.