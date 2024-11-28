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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия ракетного удара рф по Ровенской области: в ОВА рассказали о ситуации со светом и водой

Киев  •  УНН

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В результате ракетного удара 250 тысяч абонентов в 681 населенном пункте Ровенской области остались без электроснабжения. Остановлено 14 котельных, повреждены жилые дома.

По состоянию на 11: 30 28 ноября в Ровенской области в результате утреннего ракетного удара без электроэнергии остаются 250 тыс. абонентов, остановлены 14 котельных. Вода в настоящее время подается с пониженным давлением. Об этом сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Коваль рассказал о последствиях утреннего ракетного удара по Ровенской области по состоянию на 11: 30:

  • Без электроснабжения-250 тыс. абонентов, 681 населенный пункт.
  • 15 котельных Уровнетеплоэнерго работают, 14-остановлены.
  • Водоснабжение с пониженным давлением.
  • Взрывной волной повреждены окна и балконные рамы в 2 жилых домах.
  • 43% школ области работают очно, 39% - дистанционно, 18% - смешано.

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Напомним

ракетные удары рф вызвали масштабные перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде регионов Украины. Миллионы людей остались без света, а в отдельных населенных пунктах проблемы с водой. Поражения получили объекты критической инфраструктуры на Ровенщине, Львовщине, Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и Херсоне.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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