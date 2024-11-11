Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 12
Киев • УНН
В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 12 человек, среди них двое детей. Повреждено более 40 многоквартирных домов, местные власти оказывают материальную помощь пострадавшим.
В результате атаки рф количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 12, спасательная операция продолжается. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Продолжается аварийно-спасательная операция. Пожар ликвидирован. Продолжаем разбор завалов. На сейчас 12 пострадавших, из них двое детей - 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11-ти лет в больнице, девочка 10-ти лет - амбулаторно
По его словам, всего в больнице 4 человека, состояние средней тяжести.
«... визуально уже видим, что будут погибшие. Информацию предоставим после разбора завалов», - добавил Вилкул.
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Председатель Совета обороны Кривого Рога добавил, что пострадали более 40 многоквартирных домов. Людям оказывается помощь. Штаб сегодня будет работать до 20:00. Завтра - с 08.00 до 20.00.
«Жителям разрушенных подъездов необходимо написать заявление на получение срочной материальной помощи от города по 40 тысяч гривен. Оказывается помощь с расселением. Будет проведена инструментальная экспертиза дома. По решению экспертов о невозможности его восстановления (что скорее всего и будет) по городской программе будут выплачены деньги на приобретение новых квартир», - резюмировал он.
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