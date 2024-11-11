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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 29630 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 12

Киев  •  УНН

13:12 • 7100 просмотра

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В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 12 человек, среди них двое детей. Повреждено более 40 многоквартирных домов, местные власти оказывают материальную помощь пострадавшим.

В результате атаки рф количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 12, спасательная операция продолжается. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.    

Продолжается аварийно-спасательная операция. Пожар ликвидирован. Продолжаем разбор завалов. На сейчас 12 пострадавших, из них двое детей - 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11-ти лет в больнице, девочка 10-ти лет - амбулаторно 

- сообщил Вилкул.

По его словам, всего в больнице 4 человека, состояние средней тяжести.

«... визуально уже видим, что будут погибшие. Информацию предоставим после разбора завалов», - добавил Вилкул.

россияне атаковали Кривой Рог: что известно о последствиях11 ноября 2024, 08:49 • 13641 просмотр

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Председатель Совета обороны Кривого Рога добавил, что пострадали более 40 многоквартирных домов. Людям оказывается помощь. Штаб сегодня будет работать до 20:00. Завтра - с 08.00 до 20.00.

«Жителям разрушенных подъездов необходимо написать заявление на получение срочной материальной помощи от города по 40 тысяч гривен. Оказывается помощь с расселением. Будет проведена инструментальная экспертиза дома. По решению экспертов о невозможности его восстановления (что скорее всего и будет) по городской программе будут выплачены деньги на приобретение новых квартир», - резюмировал он.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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