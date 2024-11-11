Зеленский об атаке рф на Кривой Рог: без принципиальных решений и сильной поддержки Украины у россии не будет мотива искать мира

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге, отметив, что Украине нужно оружие для защиты и крепкая поддержка мира, пишет УНН.

Детали

"Кривой Рог. Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция, делается максимум для спасения. Под завалами могут быть люди", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "каждый день, каждую ночь россия оказывает одинаковый террор, разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями".

"россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из россии же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", - подчеркнул Зеленский.

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