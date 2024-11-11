Ракетный удар рф по Кривому Рогу: спасатели показали масштабы разрушений

Среди пострадавших в результате ракетного удара российских войск по многоэтажке в Кривом Роге - двое детей, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, показав последствия вражеской атаки, пишет УНН.

Детали

"Кривой Рог: российские войска нанесли ракетный удар по городу. Повреждена жилая 5-этажка (...) Предварительно, травмированы 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, еще находятся люди", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Отмечается, что в результате атаки разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"На месте попадания продолжается аварийно-спасательная операция", - сообщили в ГСЧС.

В Кривом Роге 8 пострадавших от атаки рф: среди госпитализированных ребенок