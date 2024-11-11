В Кривом Роге 8 пострадавших от атаки рф: среди госпитализированных ребенок
Киев • УНН
В результате российской атаки в Кривом Роге пострадало 8 человек. Трое из них, включая 11-летнего мальчика и двух женщин, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В результате атаки российских войск в Кривом Роге пострадали 8 человек. Трое из них, включая 11-летнего мальчика и двух женщин, госпитализированы, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Трое пострадавших в Кривом Роге госпитализированы. Кроме 11-летнего мальчика, женщины 58 и 75 лет. Все - в состоянии средней тяжести. В целом из-за атаки россиян - 8 пострадавших. На месте работают все службы
Удар рф по многоэтажке в Кривом Роге: сообщается о раненых11 ноября 2024, 09:00 • 7065 просмотров