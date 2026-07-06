После удара РФ по Сумам четверо человек остаются в тяжелом состоянии, среди них 16-летняя девушка

Прошло трое суток после российского авиаудара по Сумам, однако часть пострадавших до сих пор находится в тяжелом состоянии. В частности, врачи продолжают бороться за жизнь 16-летней девушки. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

В стабильно тяжелом состоянии остается 16-летняя девушка. Медики делают все возможное, чтобы помочь ей пройти самый критический период. Наблюдается небольшая положительная динамика стабилизации состояния – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в тяжелом состоянии также остаются еще трое пострадавших – 23-летняя женщина, 26-летний мужчина и 21-летний парень. Кроме того, в больнице находятся четверо детей в состоянии средней тяжести: девушки в возрасте 13, 16 и 17 лет, а также 16-летний парень.

Благодарю врачей, которые борются за каждого пострадавшего. Вместе с родными ждем хороших новостей – подчеркнул глава ОВА Олег Григоров.

Напомним

Вечером в пятницу, 3 июля, российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли трое человек, ранена 13-летняя девочка.