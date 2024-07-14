Около 23:40 в Харькове слышали взрывы, перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации. О взрывах сообщило Суспільне со ссылкой на своих корреспондентов, передает УНН.

Детали

В 23:11 Воздушные силы заявили активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения.

Армия РФ осуществила 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 90 взрывов