После отмены санкционного исключения США 63 млн баррелей иранской нефти остались без покупателей в море
Киев • УНН
После отмены разрешения США 63 млн баррелей иранской нефти на танкерах в море остались без покупателей. Тегеран может потерять важный источник доходов из-за осложнения продажи.
После отмены США разрешения на продажу иранской нефти под угрозой оказались около 63 млн баррелей сырья, которое уже находится на танкерах в море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По оценкам агентства, основанным на данных Vortexa, иранская нефть сейчас находится на судах в Персидском заливе и других районах азиатских вод. Большинство танкеров не имеют определенного пункта назначения или указывают, что готовы принять заказ, что свидетельствует об отсутствии покупателей.
В конце июня Вашингтон разрешил Ирану в течение 60 дней продавать нефть без применения американских санкций. Однако это разрешение досрочно отменили после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Иран может потерять важный источник доходов
По данным Bloomberg, именно временное ослабление санкций способствовало резкому увеличению экспорта иранской нефти. Теперь продажа этих объемов значительно осложнится, что может лишить Тегеран одного из главных источников валютных поступлений.
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Организация United Against Nuclear Iran сообщила, что после заключения временного соглашения зафиксировала как минимум 19 партий иранской нефти и нефтепродуктов, а также 46 танкеров, загруженных иранской нефтью у побережья страны.
Как отмечает Bloomberg, еще до отмены исключения Иран испытывал трудности с поиском покупателей. По словам трейдеров, в последние дни иранские поставщики активно предлагали нефть нефтеперерабатывающим заводам Японии, Южной Кореи и Тайваня, однако подтвержденных сделок за пределами Китая не зафиксировано. Эксперты считают, что теперь Тегерану, вероятно, придется продавать нефть со значительными скидками, чтобы найти новых покупателей.
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