Нефть подорожала почти на 3% после ударов США по Ирану, азиатские рынки готовятся к падению
Киев • УНН
Цены на нефть WTI выросли на 2,9% после новых ударов США по Ирану. Азиатские фондовые рынки готовятся к падению из-за эскалации.
Мировые цены на нефть резко выросли после новых ударов США по Ирану и отмены Вашингтоном разрешения на продажу иранской нефти. В то же время фондовые рынки Азии готовятся ко второму подряд дню снижения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) подскочила на 2,9% и превысила 72 доллара за баррель. Рост начался после сообщений о новых ударах американских военных по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
На фоне эскалации фьючерсы на фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии указали на падение. В США индекс Nasdaq 100 накануне потерял 1,8%, а индекс акций производителей микрочипов снизился более чем на 4%.
Инвесторы опасаются новой эскалации
По оценке Bloomberg, последние события ставят под угрозу мирные договоренности между США и Ираном и усиливают нервозность инвесторов, которые и без того обеспокоены высокими оценками акций технологических компаний.
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В инвестиционной компании UBS отметили, что инвесторам стоит больше диверсифицировать свои вложения, несмотря на сохранение позитивных перспектив развития искусственного интеллекта.
Дополнительное давление на рынки оказывает решение Министерства финансов США отменить исключения из санкций, которые позволяли Ирану экспортировать нефть. По мнению инвесторов, это может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители и повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы США.
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