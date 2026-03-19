После масштабных проверок 385 детей изъяты из опасных условий проживания, открыто 392 производства - Генпрокурор

С начала проверок интернатов, домов ребенка, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, охвативших уже 52 тысячи детей, открыто 392 уголовных производства, 385 детей изъято из опасных условий проживания, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Три месяца назад, после визита в благотворительный шелтер "Город добра", я пообещал, что сделаю все возможное, чтобы голос детей, нуждающихся в защите, был услышан. Мы начали проверять то, что годами оставалось без внимания. За это время, по инициативе прокуратуры, проверены условия жизни и воспитания 52 тысяч детей, 342 учреждения и более 1900 семей, в которые устроены несовершеннолетние - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "по выводам мониторинговых групп мы выявляем факты жестокого обращения с детьми и разоблачаем злоупотребления государственными средствами, выделенными на их содержание".

Он указал, что есть случаи, когда безответственность взрослых заканчивается трагедиями. "Одно из таких ужасных преступлений недавно произошло на Винниччине. Из-за алкоголизма родителей и пренебрежения обязанностями погиб двухмесячный младенец, и это, к сожалению, не единичные случаи", - отметил Генпрокурор.

Всего по результатам проверок – 392 уголовных производства: 131 – в отношении должностных лиц, 261 – в отношении родителей и опекунов. 207 лицам уже сообщено о подозрении. 99 обвинительных актов в отношении 102 лиц направлены в суд. Но самое главное – 385 детей изъято из опасных условий проживания - подчеркнул Кравченко.

Часть детей, по его данным, получает медицинскую помощь и проходит реабилитацию. Другие устроены в семейные формы воспитания.

"Дети – это не только о будущем страны, а об ответственности за их жизнь и дальнейшие судьбы здесь и сейчас. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

В начале декабря Генеральный прокурор Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

