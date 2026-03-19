ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Золото

После масштабных проверок 385 детей изъяты из опасных условий проживания, открыто 392 производства - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Прокуратура проверила условия воспитания 52 тысяч детей в учреждениях и семьях. Выявлены факты жестокого обращения и злоупотребления государственными средствами.

После масштабных проверок 385 детей изъяты из опасных условий проживания, открыто 392 производства - Генпрокурор

С начала проверок интернатов, домов ребенка, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, охвативших уже 52 тысячи детей, открыто 392 уголовных производства, 385 детей изъято из опасных условий проживания, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Три месяца назад, после визита в благотворительный шелтер "Город добра", я пообещал, что сделаю все возможное, чтобы голос детей, нуждающихся в защите, был услышан. Мы начали проверять то, что годами оставалось без внимания. За это время, по инициативе прокуратуры, проверены условия жизни и воспитания 52 тысяч детей, 342 учреждения и более 1900 семей, в которые устроены несовершеннолетние

- написал Кравченко.

Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов10.12.25, 10:28 • 19544 просмотра

По данным Генпрокурора, "по выводам мониторинговых групп мы выявляем факты жестокого обращения с детьми и разоблачаем злоупотребления государственными средствами, выделенными на их содержание".

Он указал, что есть случаи, когда безответственность взрослых заканчивается трагедиями. "Одно из таких ужасных преступлений недавно произошло на Винниччине. Из-за алкоголизма родителей и пренебрежения обязанностями погиб двухмесячный младенец, и это, к сожалению, не единичные случаи", - отметил Генпрокурор.

Всего по результатам проверок – 392 уголовных производства: 131 – в отношении должностных лиц, 261 – в отношении родителей и опекунов. 207 лицам уже сообщено о подозрении. 99 обвинительных актов в отношении 102 лиц направлены в суд. Но самое главное – 385 детей изъято из опасных условий проживания

- подчеркнул Кравченко.

Часть детей, по его данным, получает медицинскую помощь и проходит реабилитацию. Другие устроены в семейные формы воспитания.

"Дети – это не только о будущем страны, а об ответственности за их жизнь и дальнейшие судьбы здесь и сейчас. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Напомним

В начале декабря Генеральный прокурор Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

Реальный шаг к спасению: Генпрокурор Кравченко получил "золотой кирпичик" от основательницы "Города Добра" за введение института прокурора по защите прав ребенка29.12.25, 12:23 • 3489 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Социальная сеть
Руслан Кравченко
благотворительность
Украина