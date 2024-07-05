После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

72-летняя женщина, раненная во время атаки на Днепр 3 июля, умерла в больнице. Количество погибших возросло. Этой ночью террористы атаковали Никополь дронами-камикадзе, повредив инфраструктуру, дом и микроавтобус. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, к сожалению, в больнице умерла еще одна 72-летняя женщина, которая была ранена в Днепре накануне. Следовательно, возросло количество погибших в результате атаки войск агрессора по Днепру 3 июля.

Кроме того, этой ночью террористы атаковали дронами-камикадзе Никополь Днепропетровской области.

В результате чего были повреждены инфраструктура, частный дом и микроавтобус.

К счастью, обошлось без жертв.

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