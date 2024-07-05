После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В течение дня захватчики 23 раза обстреляли Сумскую область: зафиксировано 67 взрывов

В течение дня захватчики 23 раза обстреляли Сумскую область: зафиксировано 67 взрывов

  •  35912 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  25943 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  32642 просмотра
В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

  •  23710 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  38036 просмотра
публикации
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  126699 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  132809 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  182230 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  206365 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  215068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

  •  5389 просмотра
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  72323 просмотра
4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля 2024, 03:03  •  109561 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

3 июля 2024, 15:16  •  105377 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

3 июля 2024, 11:10  •  122894 просмотра
Актуальное
После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 04:46  •  2771 просмотра

Read in English

72-летняя женщина, раненная во время российской атаки на Днепр 3 июля, умерла в больнице, увеличив количество погибших, а атака этой ночью вражеского беспилотника-камикадзе на Никополь повредила инфраструктуру, дом и микроавтобус, но без жертв.

72-летняя женщина, раненная во время атаки на Днепр 3 июля, умерла в больнице. Количество погибших возросло. Этой ночью террористы атаковали Никополь дронами-камикадзе, повредив инфраструктуру, дом и микроавтобус. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, к сожалению, в больнице умерла еще одна 72-летняя женщина, которая была ранена в Днепре накануне. Следовательно, возросло количество погибших в результате атаки войск агрессора по Днепру 3 июля.

Image

Кроме того, этой ночью террористы атаковали дронами-камикадзе Никополь Днепропетровской области.

В результате чего были повреждены инфраструктура, частный дом и микроавтобус.

К счастью, обошлось без жертв.

Днепр: возросло количество жертв двух ударов рф4 июля 2024, 05:20 • 23307 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
dneprДнепр
Эксклюзив
Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник
  •  85087 просмотра

Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры
  •  103005 просмотра

Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры

Эксклюзив
Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)
  •  101584 просмотра

Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Эксклюзив
Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт
  •  101137 просмотра

Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт

Эксклюзив
Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп
  •  62457 просмотра

Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп

Эксклюзив
Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему
  •  58954 просмотра

Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему

Эксклюзив
Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева
  •  76512 просмотра

Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева

Эксклюзив
"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город
  •  85016 просмотра

"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город

Эксклюзив
Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы
4 июля 2024, 05:00  •  88060 просмотра

Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы

Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
3 июля 2024, 14:15  •  105842 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Популярные

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  38036 просмотра
В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

  •  23710 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  32642 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  25943 просмотра
В течение дня захватчики 23 раза обстреляли Сумскую область: зафиксировано 67 взрывов

В течение дня захватчики 23 раза обстреляли Сумскую область: зафиксировано 67 взрывов

  •  35912 просмотра

Публикации

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  126699 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  132809 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  182230 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  206365 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  215068 просмотра

Война

Оккупанты атаковали Николаевскую область, повредив частный дом

Оккупанты атаковали Николаевскую область, повредив частный дом

  •  119 просмотра
Во время ночной атаки Защитники сбили все 32 вражеских дрона "Shahed"

Во время ночной атаки Защитники сбили все 32 вражеских дрона "Shahed"

  •  1511 просмотра
После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

  •  2832 просмотра
рф за сутки потеряла: 1110 человек личного состава, 10 танков, 54 артиллерийские системы

рф за сутки потеряла: 1110 человек личного состава, 10 танков, 54 артиллерийские системы

  •  4765 просмотра
Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине

Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине

  •  6496 просмотра

политика

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

  •  17522 просмотра
В Иране состоится второй тур президентских выборов

В Иране состоится второй тур президентских выборов

  •  19093 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  37992 просмотра
Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

  •  19797 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  32616 просмотра

Война

Оккупанты атаковали Николаевскую область, повредив частный дом

Оккупанты атаковали Николаевскую область, повредив частный дом

  •  119 просмотра
Во время ночной атаки Защитники сбили все 32 вражеских дрона "Shahed"

Во время ночной атаки Защитники сбили все 32 вражеских дрона "Shahed"

  •  1511 просмотра
После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

После атаки на Днепр возросло количество погибших. Ночью враг атаковал Никополь: без жертв

  •  2832 просмотра
рф за сутки потеряла: 1110 человек личного состава, 10 танков, 54 артиллерийские системы

рф за сутки потеряла: 1110 человек личного состава, 10 танков, 54 артиллерийские системы

  •  4765 просмотра
Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине

Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине

  •  6496 просмотра

политика

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

рф использует захваченные предприятия на захваченных территориях в собственных целях - Сопротивление

  •  17522 просмотра
В Иране состоится второй тур президентских выборов

В Иране состоится второй тур президентских выборов

  •  19093 просмотра
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты угрожают депортацией за отказ от российских паспортов на захваченных территориях - Сопротивление

  •  37992 просмотра
Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

  •  19797 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  32616 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  100726 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  114499 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  119273 просмотра

Экономика

Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности

Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности

  •  11326 просмотра
Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине

Будут судить: Директор присвоил 377 тыс. грн во время ремонта на Сумщине

  •  12437 просмотра
Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  32616 просмотра
Британские инвесторы приостанавливают крупные сделки в Грузии на фоне политической нестабильности - СМИ

Британские инвесторы приостанавливают крупные сделки в Грузии на фоне политической нестабильности - СМИ

  •  34456 просмотра
Отключение света 5 июля: в "Укрэнерго" рассказали, когда ограничений будет больше всего

Отключение света 5 июля: в "Укрэнерго" рассказали, когда ограничений будет больше всего

  •  30854 просмотра

Киев

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  21539 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  15569 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

  •  26219 просмотра
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

  •  26909 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  132804 просмотра