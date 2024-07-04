Днепр: возросло количество жертв двух ударов рф

Спасатели нашли тело женщины под завалами дома в Днепре, разрушенного вражеским ударом в пятницу, в результате чего количество погибших в результате этой атаки возросло до трех, а 60-летняя женщина, раненная в результате вчерашнего удара российских войск по городу, умерла, таким образом, всего погибло шесть человек в Днепре в этот день, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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"Ночью под завалами днепровского дома, который россияне изувечили в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва того удара", - написал Лысак в Telegram.

"В больнице умерла 60-летняя женщина, которая получила ранения во время вчерашней атаки на город. Всего погибли шесть человек", - сообщил глава ОВА.

Он указал, что сегодня в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизни забрал враг.

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