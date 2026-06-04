Посланник кремля заявил, что разговаривал с Виткоффом и Кушнером. В центре внимания - не Украина
Киев • УНН
кирилл дмитриев обсудил с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом инвестиции в Арктику. Стороны готовят совместные инфраструктурные и технологические проекты.
Представитель кремля по инвестициям кирилл дмитриев заявил, что вчера провел телефонный разговор с американским посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"Самая важная тема — экономическое сотрудничество, так как мы видим множество совместных экономических инициатив, которые мы можем реализовать, и мы активно их готовим", — сказал он.
По его словам, рф готовится "к возможности совместного инвестирования в различные проекты, выгодные как для России, так и для США".
дмитриев заявил, что россия находится в "хорошем диалоге" с американским посланником, и уточнил, что проекты будут осуществляться как на "российской территории", так и в "Арктике", включая "высокотехнологичные и инфраструктурные проекты".
"Активные переговоры ведутся", — добавил он.
дмитриев встречался с Уиткоффом и Кушнером несколько раз в рамках усилий Вашингтона по достижению мирного соглашения между россией и Украиной.