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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Послание россии понятно: Украина находится на пути к членству в НАТО" - президент Финляндии

"Послание россии понятно: Украина находится на пути к членству в НАТО" - президент Финляндии

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 12:58  •  10338 просмотра

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решения, принятые на предстоящем саммите НАТО, должны проложить путь к возможному членству Украины в Альянсе, что станет четким сигналом для россии о том, что Украина находится на пути к вступлению в НАТО.

 По словам президента Александра Стубба, цель Финляндии заключается в том, чтобы решения, которые будут приняты на саммите НАТО на следующей неделе, стали "мостом" к членству Украины в НАТО. Об этом сообщает УНН  со ссылкой на Yle.

Детали

"Послание россии понятно: Украина находится на пути к членству в НАТО", - сказал Стубб.

Однако, по его словам, на данном этапе трудно оценить сроки вступления Украины в НАТО. Стубб считает, что к тому времени между Украиной и россией будет достигнут мир или, по крайней мере, прекращение огня, а Украина получит надежные двусторонние гарантии безопасности, например, от США.

На следующей неделе президент Финляндии примет участие в саммите НАТО в столице США Вашингтоне. Главными темами встречи станут укрепление сдерживания и обороны НАТО, поддержка Украины, более тесные отношения между Украиной и НАТО и сотрудничество с партнерами по Альянсу.

Самой неотложной задачей на саммите НАТО в Вашингтоне будет поддержка Украины - Столтенберг5 июля 2024, 12:55 • 16396 просмотров

По словам Стубба, на встрече также будут обсуждать расходы на оборону. Оборонный бюджет стран-членов Альянса должен составлять не менее 2% от национального ВВП.

Как указал президент страны, 23 из 32 стран-членов сейчас уже достигли этой цели. По словам Стубба, это следует приветствовать, но в то же время "мы должны готовиться к повышению амбициозности целей".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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