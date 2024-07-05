"Послание россии понятно: Украина находится на пути к членству в НАТО" - президент Финляндии

По словам президента Александра Стубба, цель Финляндии заключается в том, чтобы решения, которые будут приняты на саммите НАТО на следующей неделе, стали "мостом" к членству Украины в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

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"Послание россии понятно: Украина находится на пути к членству в НАТО", - сказал Стубб.

Однако, по его словам, на данном этапе трудно оценить сроки вступления Украины в НАТО. Стубб считает, что к тому времени между Украиной и россией будет достигнут мир или, по крайней мере, прекращение огня, а Украина получит надежные двусторонние гарантии безопасности, например, от США.

На следующей неделе президент Финляндии примет участие в саммите НАТО в столице США Вашингтоне. Главными темами встречи станут укрепление сдерживания и обороны НАТО, поддержка Украины, более тесные отношения между Украиной и НАТО и сотрудничество с партнерами по Альянсу.

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По словам Стубба, на встрече также будут обсуждать расходы на оборону. Оборонный бюджет стран-членов Альянса должен составлять не менее 2% от национального ВВП.

Как указал президент страны, 23 из 32 стран-членов сейчас уже достигли этой цели. По словам Стубба, это следует приветствовать, но в то же время "мы должны готовиться к повышению амбициозности целей".