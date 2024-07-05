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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самой неотложной задачей на саммите НАТО в Вашингтоне будет поддержка Украины - Столтенберг

Самой неотложной задачей на саммите НАТО в Вашингтоне будет поддержка Украины - Столтенберг

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 12:55  •  16410 просмотра

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Наиболее неотложной задачей на предстоящем саммите НАТО будет предоставление существенной поддержки Украине, включая помощь в сфере безопасности, обучение, финансовые обязательства, военную помощь, двусторонние соглашения в сфере безопасности и усиление военной совместимости с целью укрепления обороноспособности Украины и приближения ее к членству в НАТО.

Самой неотложной задачей на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе будет поддержка Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Главы государств и правительств НАТО встретятся в Вашингтоне на следующей неделе в решающий момент для нашего Альянса (...) Мы будем принимать решающие решения. Мы будем усиливать поддержку Украины на долгосрочную перспективу; укреплять нашу коллективную оборону; и углублять наше глобальное партнерство", - отметил Генсек НАТО.

Нашей самой неотложной задачей на саммите будет поддержка Украины. (...) Я ожидаю, что на саммите на следующей неделе главы государств и правительств согласуют существенный пакет для Украины

- сказал Столтенберг.

По его словам, во-первых, речь идет о помощи НАТО в области безопасности и обучения для Украины. "НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности", - указал он.

"Под командованием трехзвездочного генерала. И около 700 сотрудников, которые работают в штаб-квартире НАТО в Германии, и на логистических узлах в восточной части Альянса. Это не сделает НАТО стороной конфликта. Но это усилит самооборону Украины", - вел далее Столтенберг.

Во-вторых, по его словам, речь идет о финансовых обязательствах. "Я ожидаю, что союзники подтвердят свою решимость поддерживать Украину в создании силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем", - указал Генсек НАТО.

"После полномасштабного вторжения россии союзники ежегодно оказывали военную помощь в размере около 40 миллиардов евро. Союзники соглашаются, что это минимальный базовый уровень. И я ожидаю, что страны НАТО на саммите примут решение поддерживать этот уровень в течение следующего года", - подчеркнул Столтенберг.

"Я также ожидаю, что страны НАТО согласятся справедливо разделить это бремя, принимая во внимание размер их ВВП. И обеспечить стабильный уровень финансирования для победы Украины. Мы рассмотрим этот уровень поддержки на нашем саммите в 2025 году. Не в последнюю очередь, чтобы гарантировать, что наша поддержка соответствует потребностям Украины", - добавил он.

В-третьих, по его словам, речь идет о более неотложной военной поддержке Украины. "Я ожидаю, что союзники предоставят дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Как и другие способности", - отметил Генсек.

"В-четвертых, больше двусторонних соглашений по безопасности с Украиной. Много уже подписано. И я ожидаю больше до саммита", - указал Столтенберг.

В-пятых, по его словам, речь идет об углубленной военной оперативной совместимости. "Мы согласимся более тесно сотрудничать с Вооруженными силами Украины. В частности, в новом совместном центре анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина в Польше", - указал он.

"Мы также будем вместе развивать оборонную промышленность Украины. И углублять наше сотрудничество в области инноваций", - добавил Генсек.

"Вся работа, которую мы делаем вместе, делает Украину сильнее, более совместимой и лучше, чем когда-либо, подготовленной к присоединению к нашему Альянсу. Я обсуждал это с Президентом Зеленским здесь, в НАТО, всего несколько дней назад. Мы согласились, что все эти элементы - командование НАТО; больше финансирования; больше военной поддержки; больше соглашений по безопасности; и большая совместимость - составляют мост к членству в НАТО, и очень сильный пакет для Украины на саммите", - подчеркнул Столтенберг.

"Таким образом Украина приближается к НАТО", - указал Генсек.

Он также сослался на новый опрос, опубликованный исследовательским центром Pew на этой неделе, который показывает, что около двух третей граждан относятся к НАТО положительно. "Это согласуется с нашим собственным новым опросом, проведенным среди всех 32 стран НАТО", - указал он.

"И подавляющее большинство хочет, чтобы их страна продолжала поддерживать Украину", - отметил Генсек НАТО.

Также он отметил, что "Иран и Северная Корея подпитывают войну россии беспилотниками и снарядами. Китай поддерживает военную экономику россии и поставляет микроэлектронику и другие товары двойного назначения для войны россии".

Столтенберг прокомментировал визит Орбана в москву: ожидает обсуждения на саммите НАТО5 июля 2024, 11:59 • 23017 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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