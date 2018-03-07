Посланник лидера Южной Кореи отправится в США, где передаст послание от руководства КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Главный советник президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ён посетит на этой неделе США, где проинформирует руководство страны об итогах своей поездки в КНДР и встречи с её лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщила в среду администрация президента США, передает УНН.
“Поездка в США состоится в течение этой недели”, — отмечается в документе. Во время официального визита Чон Ый Ён также передаст руководству страны послание от КНДР, содержание которого не разглашается.
После визита в Вашингтон посланник Мун Чжэ Ина отправится в Россию и Китай. Другой член делегации, директор Национальной разведывательной службы Со Хун, отправится в Японию. Эти страны являются участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
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Следует отметить, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Соединенные Штаты не готовы по сути говорить о возможности прямых переговоров с КНДР до тех пор, пока представители Южной Кореи не прибудут в Вашингтон и не введут в курс дела американское правительство об итогах консультаций двух Корей.
Напомним, на прошедшем в резиденции президента Южной Кореи во вторник брифинге было объявлено, что во время поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в апреле саммита лидеров двух корейских государств. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о готовности начать прямые переговоры по нормализации отношений с США, во время которых он готов обсудить тему денуклеаризации. Он также пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.