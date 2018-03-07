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Посланець лідера Південної Кореї відправиться в США, де передасть послання від керівництва КНДР

Посланець лідера Південної Кореї відправиться в США, де передасть послання від керівництва КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Головний радник президента Республіки Корея з безпеки Чон Ий Йон відвідає на цьому тижні США, де поінформує керівництво країни про підсумки своєї поїздки до КНДР і зустрічі з її лідером Кім Чен Ином. Про це повідомила в середу адміністрація президента США, передає УНН.

“Поїздка в США відбудеться протягом цього тижня”, — наголошується в документі. Під час офіційного візиту Чон Ий Йон також передасть керівництву країни послання від КНДР, зміст якого не розголошується.

Після візиту до Вашингтона посланник Мун Чже Іна відправиться в Росію і Китай. Інший член делегації, директор Національної розвідувальної служби Со Хун, відправиться до Японії. Ці країни є учасниками шестисторонніх переговорів з денуклеаризації Корейського півострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім Чен Ин заявив, що хоче “писати нову історію” з Південною Кореєю

Слід зазначити, що керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів заявила, що Сполучені Штати не готові по суті говорити про можливість прямих переговорів з КНДР до тих пір, поки представники Південної Кореї не прибудуть до Вашингтона і не введуть в курс справи американський уряд про підсумки консультацій двох Корей.

Нагадаємо, на минулому в резиденції президента Південної Кореї у вівторок брифінгу було оголошено, що під час поїздки у Пхеньян досягнута домовленість про проведення в квітні саміту лідерів двох корейських держав. Крім того, Кім Чен Ин заявив про готовність почати прямі переговори щодо нормалізації відносин з США, під час яких він готовий обговорити тему денуклеаризації. Він також пообіцяв заморозити на період діалогу ракетно-ядерні випробування.

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