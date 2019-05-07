Посевная-2019: Аграрии засеяли почти 5 млн га яровыми зерновыми культурами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинские аграрии начали засев яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.
По состоянию на 6 мая украинские аграрии провели засев яровых зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) на площади 4,9 млн га или 67% к прогнозу. В том числе было посеяно:
— ранних яровых зернових- 2,1 млн га;
— кукурузы на зерно — 2,7 млн га (58%);
— гречки — 1 тыс. га (1%);
— проса — 11 тыс. га (19%).
Кроме того, было посеяно сахарной свеклы на площади 213 тыс. га (87%), подсолнухов — 3,7 млн га (64%), сои — 532 тыс. га (29%).
Справка: Сев яровых зерновых культур прогнозируется а площи 7,2 млн га, технических культур — 9,2 млн га, картофеля и овощей — 1,8 млн га, кормовых культур — 1,9 млн га.
Ранее УНН сообщал, что украинские аграрии начали сев кукурузы на зерно.