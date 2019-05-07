Посівна-2019: Аграрії засіяли майже 5 млн га ярими зерновими культурами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Українські аграрії розпочали сівбу ярих зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.

Станом на 6 травня українські аграрії провели сівбу ярих зернових та зернобобових культур (з кукурудзою) на площі 4,9 млн га або 67% до прогнозу. В тому числі було посіяно:

- ранніх ярих зернових– 2,1 млн га;

- кукурудзи на зерно – 2,7 млн га (58%);

- гречки – 1 тис. га (1%);

- проса – 11 тис. га (19%).

Крім того, посіяно цукрових буряків на площі 213 тис. га (87%), соняшнику– 3,7 млн га (64%), сої – 532 тис. га (29%).

Довідково: Сівба ярих зернових культур прогнозуєтьсяна площі7,2 млн га, технічних культур – 9,2 млн га, картоплі і овочів – 1,8 млн га, кормових культур – 1,9 млн га.

Раніше УНН повідомляв, що українські аграрії розпочали сівбу кукурудзи на зерно.

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