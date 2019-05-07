Посівна-2019: Аграрії засіяли майже 5 млн га ярими зерновими культурами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Українські аграрії розпочали сівбу ярих зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.
Станом на 6 травня українські аграрії провели сівбу ярих зернових та зернобобових культур (з кукурудзою) на площі 4,9 млн га або 67% до прогнозу. В тому числі було посіяно:
- ранніх ярих зернових– 2,1 млн га;
- кукурудзи на зерно – 2,7 млн га (58%);
- гречки – 1 тис. га (1%);
- проса – 11 тис. га (19%).
Крім того, посіяно цукрових буряків на площі 213 тис. га (87%), соняшнику– 3,7 млн га (64%), сої – 532 тис. га (29%).
Довідково: Сівба ярих зернових культур прогнозуєтьсяна площі7,2 млн га, технічних культур – 9,2 млн га, картоплі і овочів – 1,8 млн га, кормових культур – 1,9 млн га.
Раніше УНН повідомляв, що українські аграрії розпочали сівбу кукурудзи на зерно.