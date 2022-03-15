Усиленный комендантский час в Киеве: метро будет работать только как укрытие

Детали

Во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия. Поезда курсировать не будут.

Напомним

Во время комендантского часа в Киеве будет запрещено передвигаться без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия.