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Усиленный комендантский час в Киеве: метро будет работать только как укрытие

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Во время усиленного комендантского часа в Киеве станции метрополитена будут работать только как укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Детали

Во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия. Поезда курсировать не будут.

Напомним

Во время комендантского часа в Киеве будет запрещено передвигаться без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия.

Украинские Национальные Новости

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