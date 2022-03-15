Усиленный комендантский час в Киеве: метро будет работать только как укрытие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Во время усиленного комендантского часа в Киеве станции метрополитена будут работать только как укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Детали
Во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия. Поезда курсировать не будут.
Напомним
Во время комендантского часа в Киеве будет запрещено передвигаться без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия.