Посилена комендантська година у Києві: метро працюватиме лише як укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Під час посиленої комендантської години у Києві станції метрополітену працюватимуть лише як укриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
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Під час посиленої комендантської години із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише у режимі укриття. Потяги не курсуватимуть.
Нагадаємо
Під час комендантської години у Києві буде заборонено пересуватися без спецперепусток. Виходити можна лише для того, щоб дійти до укриття.