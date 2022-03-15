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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Посилена комендантська година у Києві: метро працюватиме лише як укриття

Посилена комендантська година у Києві: метро працюватиме лише як укриття

Київ • УНН

 • 106207 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Під час посиленої комендантської години у Києві станції метрополітену працюватимуть лише як укриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Деталі

Під час посиленої комендантської години із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише у режимі укриття. Потяги не курсуватимуть.

Нагадаємо

Під час комендантської години у Києві буде заборонено пересуватися без спецперепусток. Виходити можна лише для того, щоб дійти до укриття.

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