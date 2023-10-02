Повреждены кабели и трансформаторы: россия обстреляла склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские военные атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.
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«Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование», - говорится в сообщении.
Детали
В ДТЭК говорят, что окончательные убытки еще просчитываются. Также решается, как будут перекрываться потребности в уничтоженных материалах.
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Ночью оккупанты нанесли удары по Херсонской и Днепропетровской областям. В частности, Днепропетровская область была атакована ударными дронами. Председатель ОГА Сергей Лысак заявлял, что подразделения ЧВК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника.
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