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Повреждены кабели и трансформаторы: россия обстреляла склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 162696 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские военные атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

Цитата

«Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование», - говорится в сообщении.

Детали

В ДТЭК говорят, что окончательные убытки еще просчитываются. Также решается, как будут перекрываться потребности в уничтоженных материалах.

Дополнительно

Ночью оккупанты нанесли удары по Херсонской и Днепропетровской областям. В частности, Днепропетровская область была атакована ударными дронами. Председатель ОГА Сергей Лысак заявлял, что подразделения ЧВК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника.

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