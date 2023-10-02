Пошкоджено кабелі та трансформатори: росія обстріляла склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині

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«Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання», - йдеться у повідомленні.

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У ДТЕК кажуть, що остаточні збитки ще прораховуються. Також вирішується, як будуть перекриватися потреби у знищених матеріалах.

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Вночі окупанти завдали ударів по Херсонській та Дніпропетровській областях. Зокрема, Дніпропетровщину було атаковано ударними дронами. Голова ОДА Сергій Лисак заявляв, що підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники.

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