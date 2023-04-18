Поврежденный аэропорт в Судане и украинский самолет: появились фотографии со спутника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Спутник от Maxar продемонстрировал снимки, на которых видно, как выглядит сгоревший самолет украинской авиакомпании SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума в Судане, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
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The New York Times удалось идентифицировать 20 самолетов на снимках спутника компании Maxar. Это были уничтоженые или поврежденные самолеты в аэропорту Хартума.
По утверждениям журналистов, издания среди самолетов есть и украинский самолет авиакомпании SkyUp.
Напомним
15 апреля во многих городах Судана вспыхнули столкновения между армией и военизированными силами быстрого реагирования.
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