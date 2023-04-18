Поврежденный аэропорт в Судане и украинский самолет: появились фотографии со спутника

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The New York Times удалось идентифицировать 20 самолетов на снимках спутника компании Maxar. Это были уничтоженые или поврежденные самолеты в аэропорту Хартума.

По утверждениям журналистов, издания среди самолетов есть и украинский самолет авиакомпании SkyUp.

Напомним

15 апреля во многих городах Судана вспыхнули столкновения между армией и военизированными силами быстрого реагирования.

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