Пошкоджений аеропорт в Судані та український літак: з'явились знімки зі спутника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Супутник від Maxar продемонстрував знімки на яких видно, як виглядає згорілий літак української авіакомпанії SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума у Судані, передає УНН з посиланням на The New York Times .
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Виданню The New York Times вдалось ідентифікувати 20 літаків на знімках спутника компанії Maxar. Це були знищені або пошкоджені літаки в аеропорту Хартума.
За твердженнями журналістів видання серед літаків є й український літак авіакомпанії SkyUp.
Нагадаємо
15 квітня в багатьох містах Судану спалахнули сутички між армією та воєнізованими силами швидкого реагування .
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