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Пошкоджений аеропорт в Судані та український літак: з'явились знімки зі спутника

Пошкоджений аеропорт в Судані та український літак: з'явились знімки зі спутника

Київ • УНН

 • 639270 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Супутник від Maxar продемонстрував знімки на яких видно, як виглядає згорілий літак української авіакомпанії SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума у Судані, передає УНН з посиланням на The New York Times .

Деталі

Виданню The New York Times вдалось ідентифікувати 20 літаків на знімках спутника компанії Maxar. Це були знищені або пошкоджені літаки в аеропорту Хартума.

За твердженнями журналістів видання серед літаків є й український літак авіакомпанії SkyUp.

Нагадаємо

15 квітня в багатьох містах Судану спалахнули сутички між армією та воєнізованими силами швидкого реагування .

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв зіткнень армії та спецпризначенців у Судані наблизилася до 100

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