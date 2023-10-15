Поврежденная техника рф вместо ремонта идет на металлолом - партизаны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Партизаны крымскотатарского движения «АТЕШ» заявляют, что россияне делают вид, что вывозят поврежденную технику на ремонт в российский город ачинск, а на самом деле сдают ее на металлолом, пишет УНН.
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«Сообщается, что оккупанты продолжают привозить подбитую технику в этот регион «на ремонт», как они заявляют. Наши агенты выяснили, как оккупанты «чинят» эту технику», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечают партизаны, вместо ремонта и восстановления боеспособности, чаще всего техника рф просто отправляется на металлолом.
Это делается, чтобы избежать вопросов о размере потерь, удовлетворить желание некоторых лиц скрыть масштабы ущерба.
Также АТЕШ отмечает, что «в зависимости от типа техники это несколько добрых тонн железа. А значит и выручка за них достаточно большая» и эти средства вероятно идут «кому-то в карман».
Напомним
Ранее АТЕШ обнаружили перевозку крупной колонны техники рф в Крыму.