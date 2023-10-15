Поврежденная техника рф вместо ремонта идет на металлолом - партизаны

Цитата

«Сообщается, что оккупанты продолжают привозить подбитую технику в этот регион «на ремонт», как они заявляют. Наши агенты выяснили, как оккупанты «чинят» эту технику», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают партизаны, вместо ремонта и восстановления боеспособности, чаще всего техника рф просто отправляется на металлолом.

Это делается, чтобы избежать вопросов о размере потерь, удовлетворить желание некоторых лиц скрыть масштабы ущерба.

Также АТЕШ отмечает, что «в зависимости от типа техники это несколько добрых тонн железа. А значит и выручка за них достаточно большая» и эти средства вероятно идут «кому-то в карман».

Напомним

Ранее АТЕШ обнаружили перевозку крупной колонны техники рф в Крыму.