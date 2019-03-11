Чиновника "Винницагаз" уличили в систематических взятках

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от местных жителей и представителей коммерческих структур. За различные суммы неправомерной выгоды злоумышленник обещал беспрепятственное согласование технической документации и подключение объектов к газораспределительным системам", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 10 тысяч гривен от местного предпринимателя за согласование проекта технической документации нежилого помещения в областном центре.

"Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения всей суммы неправомерной выгоды", - добавили в спецслужбе.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины продолжаются неотложные следственные действия, в том числе для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Николаевской области руководитель ряда общественных организаций требовал 10 тысяч долларов за прекращение пикета.