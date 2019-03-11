Посадовця "Вінницягазу" викрили на систематичних хабарах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На систематичних хабарах викрили посадовця одного з відділів ПАТ "Вінницягаз". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від місцевих жителів та представників комерційних структур. За різні суми неправомірної вигоди зловмисник обіцяв безперешкодне погодження технічної документації та підключення об’єктів до газорозподільних систем", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 10 тисяч гривень від місцевого підприємця за погодження проекту технічної документації нежитлового приміщення в обласному центрі.
"Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця після отримання всієї суми неправомірної вигоди", - додали у спецслужбі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Миколаївській області керівник низки громадських організацій вимагав 10 тисяч доларів за припинення пікету.