Чиновника столичного КП "Житний рынок" подозревают в растрате имущества на более 250 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Заместителю главного бухгалтера КП "Житний рынок" сообщили о подозрении в растрате имущества на сумму свыше 250 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 7 сообщено о подозрении заместителю главного бухгалтера КП "Житний рынок" в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно материалам следствия, заместитель главного бухгалтера не обеспечил надлежащего учета и хранения имущества коммунального предприятия, а именно оборудования, инвентаря, мебели и других товарно-материальных ценностей, что привело к его фактической потери и незаконной передачи в пользование третьим лицам.
"Действиями должностного лица территориальной общине города Киева нанесен ущерб на сумму свыше 250 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, служащего Киевской обладминистрации задержали во время получения 200 тыс. грн взятки.