Посадовця столичного КП "Житній ринок" підозрюють у розтраті майна на суму понад 250 тис. грн

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру заступнику головного бухгалтера КП "Житній ринок" у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, заступник головного бухгалтера не забезпечила належного обліку та зберігання майна комунального підприємства, а саме обладнання, інвентарю, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей, що призвело до його фактичної втрати та незаконної передачі у користування стороннім особам.

"Діями посадової особи територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 250 тис. гривень", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, службовця Київської обладміністрації затримали під час одержання 200 тис. грн хабара.