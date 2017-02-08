Чиновника Госпродпотребслужбы будут судить за взяточничество

Прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении и. о. начальника Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от директора одного из предприятий неправомерную выгоду в сумме 327 тыс. грн и 13 тыс. 400 долларов США за выдачу заключения фитосанитарной экспертизы на экспортируемую указанным предприятием продукцию.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, и обвинительный акт в указанном уголовном производстве вчера, 7 февраля, направлен в Коминтерновский районный суд Одесской области.

Справка: указанной должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, экс-чиновника райсовета Киева приговорили к пяти годам за взяточничество.