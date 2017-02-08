Посадовця Держпродспоживслужби судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Посадовця Держпродспоживслужби в Одеській області судитимуть за хабарництво у розмірі 327 тис. грн та 13 тис .400 доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо в. о. начальника Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.
Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та одержав від директора одного з підприємств неправомірну вигоду в сумі 327 тис. грн та 13 тис. 400 доларів США за видачу висновків фітосанітарної експертизи на експортовану вказаним підприємством продукцію.
Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, та обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні вчора, 7 лютого, направлено до Комінтернівського районного суду Одеської області.
Довідково: вказаній службовій особі загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, екс-посадовця райради Києва засудили до п'яти років за хабарництво.