Чиновник госинспекции в Херсонской области разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Чиновника межрайонного отделения отдела технического надзора государственной сельскохозяйственной инспекции в Херсонской области поймали на взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
Чиновник требовал 21 тыс. грн взятки за помощь при регистрации сельскохозяйственной техники.
По данному факту проводится расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении служащему о подозрении и избрании меры пресечения.