Посадовця держінспекції на Херсонщині викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Посадовця міжрайонного відділення відділу технічного нагляду державної сільськогосподарської інспекції в Херсонській області спіймали на хабарництві. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Херсонської області.
Чиновник вимагав 21 тис. грн хабара за допомогу при реєстрації сільськогосподарської техніки.
За цим фактом проводиться розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення службовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.