Чиновников Ужгородского горсовета будут судить за ущерб государству на более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Чиновников Ужгородского горсовета обвиняют в нанесении государству более 2 млн грн убытков при ремонте площадей города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
"Прокуратурой Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора и двух сотрудников Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета и двух руководителей частных фирм, которые осуществляли ремонт площадей Почтовой и Кирпы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые сознательно завышали стоимость ремонта и реконструкции отдельных объектов в Ужгороде.
"При реконструкции площади Кирпы они нанесли городу ущерб на более 860 тыс. грн, и еще на 1 млн 81 тыс. грн - при капитальном ремонте тротуаров на площади Почтовой. Согласно выводам экспертов, общая сумма составила около 2 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве проинформировали, что действия фигурантов квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины. В частности действия директора Департамента городского хозяйства Ужгородского горсовета - по ч.4, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК. Двух других чиновников горсовета будут судить по ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК. Директоров частных фирм обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4, ч.5 ст.191 и ч.5 ст.28, ч.4 ст.191 УК.
"Обвинительный акт прокурором направлен в Ужгородский горрайонный суд", - добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, руководителя одного из структурных подразделений Киевского районного центра "Киевцентраэро" будут судить за завладение более 3 млн грн бюджетных средств.