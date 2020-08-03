Посадовців Ужгородської міськради судитимуть за збитки державі у понад 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Посадовців Ужгородської міськради звинувачують у нанесенні державі понад 2 млн грн збитків при ремонті площ міста. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
"Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора та двох працівників Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та двох керівників приватних фірм, які здійснювали ремонти площ Поштової та Кирпи", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрювані свідомо завищували вартість ремонту та реконструкції окремих об’єктів в Ужгороді.
"При реконструкції площі Кирпи вони завдали місту збитків на понад 860 тис. грн, і ще на 1 млн. 81 тис. грн – при капітальному ремонті тротуарів на площі Поштовій. Згідно висновків експертів, загальна сума склала близько 2 млн грн", – повідомили в прокуратурі.
В відомстві проінформували, що дії фігурантів кваліфіковані за рядом статей Кримінального кодексу України. Зокрема дії директора Департаменту міського господарства Ужгородської міськради – за ч.4, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 ККУ. Двох інших посадовців міськради судитимуть за ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 ККУ. Директори приватних фірм обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, ч.5 ст.191 та ч.5 ст.28, ч.4 ст.191 ККУ.
"Обвинувальний акт прокурором скеровано до Ужгородського міськрайонного суду", – додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, керівника одного із структурних підрозділів Київського районного центру "Київцентраеро" судитимуть за заволодіння понад 3 млн грн бюджетних коштів.