Должностных лиц УААСП уличили в растрате более 4 млн гривен

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Минэкономразвития начало подготовку для разгосударствления Украинского агентства по авторским и смежным правам ( “УААСП”). В рамках подготовительных мероприятий МЭРТ провело аудит работы агентства, в результате чего выяснилось, что должностные лица потратили 4 млн гривен на цели, не связанные с выплатой авторского вознаграждения, передает УНН со ссылкой на МЭРТ.

“Минэкономразвития начало подготовку к разгосударствлению Украинского агентства по авторским и смежным правам. Процедура разгосударствления предусматривает, созыв собрания делегатов из числа правообладателей, регистрацию общественной организации по управлению имущественными правами владельцев, аккредитацию вновьсозданной негосударственной организации в качестве Организации Коллективного Управления (ОКУ) в соответствии с требованиями нового законодательства о таких организациях”, — рассказали в министерстве.

Отмечается, что с целью надлежащей организации процедуры Минэкономразвития провело аудит текущей деятельности “УААСП”, который выявил ряд существенных нарушений.

“Среди прочего, было обнаружено злоупотребление служебным положением со стороны должностных лиц „УАСПП“, что привело к расходу средств организации в сумме более 4 млн гривен на цели, не связанные с выплатой авторского вознаграждения правообладателям и другие нарушения”, — отметили в Минэкономразвития.

В связи с этим, а также с целью недопущения продолжения этих нарушений в процессе разгосударствления Минэкономразвития освободило Дмитрия Костюка от исполнения обязанностей руководителя с 30 июля 2018 года.

На время проведения процедуры разгосударствления и.о. руководителя организации назначена Ирина Бугаенко, руководитель структурного подразделения сборов авторского вознаграждения Государственной организации “Украинское агентство авторских и смежных прав”, которая работает там с 2004 года.

“Перезаключение договоров об управлении имущественными правами будет происходить после проведения разгосударствления. О начале процедуры перезаключения договоров сообщат дополнительно на официальных ресурсах Минэкономразвития”, — отметили в ведомстве.

МЭРТ обратило внимание, что досрочное прекращение действия соглашений с “УААСП” и заключение их с другими организациями, которые не прошли процедуру аккредитации, может иметь негативные последствия для правообладателей, в частности, осложнения возможности получения авторского вознаграждения.

Напомним, Кабинет министров Украины усовершенствует систему охраны и защиты авторского права и прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели.

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