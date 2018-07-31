Посадовців УААСП викрили у розтраті понад 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Мінекономрозвитку розпочало підготовку для роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав (“УААСП”). В рамках підготовчих заходів МЕРТ провело аудит роботи агентства, в результаті чого з’ясувалося, що посадові особи витратили 4 млн гривень на цілі, не пов’язані із виплатою авторської винагороди, передає УНН з посиланням на МЕРТ.
“Мінекономрозвитку розпочало підготовку до роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав. Процедура роздержавлення передбачає, зокрема, скликання зборів делегатів з числа правовласників, реєстрацію громадської організації з управління майновими правами власників, акредитацію новоствореної недержавної організації в якості Організації Колективного Управління (ОКУ) відповідно до вимог нового законодавства про такі організації”, — розповіли у міністерстві.
Зазначається, що з метою належної організації процедури Мінекономрозвитку провело аудит поточної діяльності “УААСП”, який виявив низку суттєвих порушень.
“Серед іншого, було виявлено зловживання службовим становищем з боку посадових осіб „УАСПП“, що призвело до витрати коштів організації у сумі понад 4 млн гривень на цілі, не пов’язані із виплатою авторської винагороди правовласникам та інші порушення”, — зауважили у Мінекономрозвитку.
У зв’язку з цим, а також з метою недопущення продовження цих порушень у процесі роздержавлення Мінекономрозвитку звільнило Дмитра Костюка від виконання обов’язків керівника з 30 липня 2018 року.
На час проведення процедури роздержавлення в.о. керівника організації призначена Ірина Бугаєнко, керівник структурного підрозділу зборів авторської винагороди Державної організації “Українське агентство авторських та суміжних прав”, яка працює там з 2004 року.
“Переукладення угод про управління майновими правами буде відбуватися після проведення роздержавлення. Про початок процедури переукладення договорів повідомлять додатково на офіційних ресурсах Мінекономрозвитку”, — зауважили у відомстві.
МЕРТ звернуло увагу, що дострокове припинення дії угод з “УААСП” та укладення їх зі іншими організаціями, які не пройшли процедуру акредитації, може мати негативні наслідки для правовласників, зокрема, щодо ускладнення можливості отримання авторської винагороди.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вдосконалить систему охорони та захисту авторського права та прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.