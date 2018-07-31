Посадовців УААСП викрили у розтраті понад 4 млн гривень

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41383 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 77480 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 83187 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 109799 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91326 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114637 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156324 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189074 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 287964 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167097 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
84 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 104959 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98233 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49546 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 39874 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 52562 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 109792 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157084 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 287964 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 218934 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22629 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 39874 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49546 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51370 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65722 перегляди
Актуальне
Посадовців УААСП викрили у розтраті понад 4 млн гривень

Посадовців УААСП викрили у розтраті понад 4 млн гривень

Київ • УНН

 • 12656 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Мінекономрозвитку розпочало підготовку для роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав (“УААСП”). В рамках підготовчих заходів МЕРТ провело аудит роботи агентства, в результаті чого з’ясувалося, що посадові особи витратили 4 млн гривень на цілі, не пов’язані із виплатою авторської винагороди, передає УНН з посиланням на МЕРТ.

“Мінекономрозвитку розпочало підготовку до роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав. Процедура роздержавлення передбачає, зокрема, скликання зборів делегатів з числа правовласників, реєстрацію громадської організації з управління майновими правами власників, акредитацію новоствореної недержавної організації в якості Організації Колективного Управління (ОКУ) відповідно до вимог нового законодавства про такі організації”, — розповіли у міністерстві.

Зазначається, що з метою належної організації процедури Мінекономрозвитку провело аудит поточної діяльності “УААСП”, який виявив низку суттєвих порушень.

“Серед іншого, було виявлено зловживання службовим становищем з боку посадових осіб „УАСПП“, що призвело до витрати коштів організації у сумі понад 4 млн гривень на цілі, не пов’язані із виплатою авторської винагороди правовласникам та інші порушення”, — зауважили у Мінекономрозвитку.

У зв’язку з цим, а також з метою недопущення продовження цих порушень у процесі роздержавлення Мінекономрозвитку звільнило Дмитра Костюка від виконання обов’язків керівника з 30 липня 2018 року.

На час проведення процедури роздержавлення в.о. керівника організації призначена Ірина Бугаєнко, керівник структурного підрозділу зборів авторської винагороди Державної організації “Українське агентство авторських та суміжних прав”, яка працює там з 2004 року.

“Переукладення угод про управління майновими правами буде відбуватися після проведення роздержавлення. Про початок процедури переукладення договорів повідомлять додатково на офіційних ресурсах Мінекономрозвитку”, — зауважили у відомстві.

МЕРТ звернуло увагу, що дострокове припинення дії угод з “УААСП” та укладення їх зі іншими організаціями, які не пройшли процедуру акредитації, може мати негативні наслідки для правовласників, зокрема, щодо ускладнення можливості отримання авторської винагороди.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вдосконалить систему охорони та захисту авторського права та прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97