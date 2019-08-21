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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 37731 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132851 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123272 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126496 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129015 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153004 просмотра

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Должностные лица Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станции

Должностные лица Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станции

Киев  •  УНН

 • 16731 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Чиновники Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) установили в режимном помещении станции компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты и которое привело к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, пишет УНН со ссылкой на постановление Центрального районного суда города Николаева.

“СВ УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство № 22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП „ЮУАЭС“ в режимном помещении станции не санкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет, в результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, которые составляют государственную тайну”, — указано в тексте документа.

Несанкционированно установленное оборудование нашли на станции следователи СБУ, в ходе санционованого обыска 10 июля. Правоохранители обнаружили и изъяли медиа-конвертер, оптоволоконный кабель и часть сетевого кабеля.

“Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на указанное имущество. В обоснование удовлетворения ходатайства указал, что указанные предметы являются орудием совершения преступления, наложение ареста необходимо для предотвращения возможности порчи, сокрытие и повреждения изъятого имущества”, — отметили в суде.

Как информировал УНН, энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков.

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