Посадові особи Южно-Української АЕС майнили криптовалюту в режимному приміщенні станції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Посадовці Южно-Української АЕС (Миколаївська область) встановили в режимному приміщенні станції комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для майнінгу криптовалюти та яке призвело до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, пише УНН з посиланням на ухвалу Центрального районного суду міста Миколаєва.
“СВ УСБ України в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження № 22019150000000006 за відомостями про те що посадові особи ВП „ЮУАЕС“ в режимному приміщені станції не санкціоновано розмістили комп’ютерне обладнання з підключенням до мережі Інтернет, внаслідок чого відбулося розголошення відомостей щодо фізичного захисту, що становить державну таємницю”, — вказано у тексті документу.
Несанкціоновано встановлене обладнання знайшли на станції слідчі СБУ, в ході санціонованого обшуку 10 липня. Правоохоронці виявили та вилучили медіа-конвертер, оптоволоконний кабель та частину мережевого кабелю.
“Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно. В обґрунтування задоволення клопотання вказав, що вказані предмети є знаряддям вчинення злочину, накладення арешту необхідне для запобігання можливості псування, приховування та пошкодження вилученого майна”, — зазначили у суді.
Як інформував УНН, енергосистема України досі працює без п’яти атомних блоків.