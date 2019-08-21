Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 198,12 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 20 серпня, станціями вироблено 198,12 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.
Також зазначається, 21 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 80-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 89-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 13-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 98-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 270-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 800 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 19 серпня атомними станціями було вироблено 198,75 млн кВт-г електроенергії.