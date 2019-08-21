Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

"За прошедшие сутки, 20 августа, станциями произведено 198,12 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также отмечается, 21 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 80-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 89-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 98-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 270-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 800 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 19 августа атомными станциями было произведено 198,75 млн кВт-ч электроэнергии.