Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 198,12 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 20 августа, станциями произведено 198,12 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.
Также отмечается, 21 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 80-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 89-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 98-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 270-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 800 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 980 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 19 августа атомными станциями было произведено 198,75 млн кВт-ч электроэнергии.