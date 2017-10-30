Чиновник управления ГФС Днепропетровской области указал ложные сведения в декларации

По результатам проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год, представленной Начиняним Дмитрием Станиславовичем, установлено, что субъект декларирования допустил ряд нарушений, среди которых представление недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Одновременно субъект декларирования отметил недостоверные сведения в части неотражения информации о пользовании объектом недвижимости, принадлежавшим члену семьи субъекта декларирования на праве собственности, не отразил информацию о всех совладельцах квартиры и характеристики имущества (общую площадь квартиры), не отразил стоимость недвижимого имущества на дату вступления членом его семьи в собственность и стоимость по последней оценке.

Также Д.Начиняний отметил недостоверные сведения об источнике дохода, который получил член его семьи от отчуждения движимого имущества и не отразил стоимость недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности члену семьи субъекта декларирования.